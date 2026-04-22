Milano 21-apr
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Nasdaq 21-apr
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Dow Jones 21-apr
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Londra 21-apr
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Francoforte 21-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,51%

Nikkey a 59.653,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,51%
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