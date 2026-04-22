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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,51%
Nikkey a 59.653,56 punti
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Finanza
22 aprile 2026 - 05.38
Indice Nikkey +0,51% a quota 59.653,56 all'apertura pomeridiana.
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