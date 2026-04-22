Milano 11:19
47.852 -0,11%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 11:19
10.498 0,00%
Francoforte 11:19
24.302 +0,13%

Francoforte: balza in avanti Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Infineon
Bene la compagnia hi-tech tedesca, con un rialzo del 2,11%.
Condividi
```