Francoforte: positiva la giornata per Infineon

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia hi-tech tedesca , che lievita del 2,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Infineon più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 48,55. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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