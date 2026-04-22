New York: Philip Morris International, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente la holding che produce sigarette , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,95%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Philip Morris International più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Philip Morris International , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 158,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 166,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 153,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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