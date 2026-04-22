Philip Morris, utili 1° trimestre in crescita e sopra attese

(Teleborsa) - Philip Morris International annuncia risultati in crescita e sopra le attese nel primo trimestre dell'anno ed aggiorna le previsioni di utile per l'esercizio 2026. I ricavi netti sono aumentati del 9,1% (2,7% a livello organico) a 10,1 miliardi di dollari, con contributi significativi sia del settore dei prodotti senza fumo (+12,4%e +5,3% a livello organico) sia del settore dei prodotti con combustione (+6,7% e +0,9% a livello organico).



Il settore dei prodotti senza fumo ha rappresentato il 43% dei ricavi netti totali (in crescita di 1,3 punti percentuali) raggiunbgendo 108 mercati a livello mondiale.



L'utile lordo è aumentato del 10,1% (+3,8% a livello organico), mentre l'utile operativo è cresciuto del 9,8% (+0,9% a livello organico).



L'utile per azione diluito reported è diminuito del 9,3% a 1,56 dollari. L'utile per azione diluito adjusted è cresciuto del 16% a 1,96 dollari (+5,3% escludendo le variazioni valutarie) superando gli 1,83 USD attesi dagli analisti.



Philip Morris ha anche aggiornato le previsioni sull'utile per azione diluito rettificato per l'intero anno 2026, indicando un EPS diluito reported in un range di 7,56-7,71 dollari e un EPS diluito adjusted esclusi cambi in crescita del 7,5-9,5% fra 8,11 e 8,26 usd.







Condividi

```