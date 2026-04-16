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New York: ON Semiconductor, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: ON Semiconductor, quotazioni alle stelle
Rialzo per il produttore di componenti elettronici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,96%.
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