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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG
Migliori e peggiori
,
In breve
22 aprile 2026 - 12.30
Apprezzabile rialzo per la
società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, in guadagno del 2,21% sui valori precedenti.
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