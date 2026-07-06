Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:48
29.787 +1,56%
Dow Jones 21:48
52.983 +0,16%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per MFE A

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per MFE A
Avanza la società media e di comunicazione italiana, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.
Condividi
```