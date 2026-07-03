Milano
13:29
52.644
+0,41%
Nasdaq
2-lug
29.329
-1,61%
Dow Jones
2-lug
52.900
+1,14%
Londra
13:29
10.606
-0,44%
Francoforte
13:29
25.660
+0,31%
Venerdì 3 Luglio 2026, ore 13.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sesa
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sesa
Migliori e peggiori
,
In breve
03 luglio 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Apprezzabile rialzo per la
società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, in guadagno del 3,39% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: balza in avanti Sesa
Piazza Affari: performance negativa per Sesa
Piazza Affari: positiva la giornata per Sesa
Piazza Affari: in calo Sesa
Titoli e Indici
Sesa
+3,61%
Altre notizie
Piazza Affari: balza in avanti Sesa
Piazza Affari: giornata depressa per Sesa
Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa
Piazza Affari: balza in avanti Sesa
Piazza Affari: scambi negativi per Sesa
Piazza Affari: scambi al rialzo per Sesa
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto