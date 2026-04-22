Ricerca, ENEA con CoPER al Quirinale per la Giornata della ricerca italiana nel mondo

Ogni anno, dall’istituzione nel 2018 da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Salute, la Giornata pone al centro l’ampio spettro della ricerca italiana e il suo prezioso contributo alla scienza internazionale.



Quest’anno, è stato il presidente della CoPER, Antonio Zoccoli, a illustrare le attività e i principali risultati degli enti di ricerca italiani e il loro instancabile impegno per lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico del Paese.

(Teleborsa) - In occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale la Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CoPER), tra cui la Presidente ENEA. L’incontro con la delegazione, guidata dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, è stato un riconoscimento del ruolo della ricerca scientifica nello sviluppo del futuro del Paese.