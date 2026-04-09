Fondo Italian Fine Food di AVM SGR acquista Revi Pharma e avvia polo sulla nutraceutica

(Teleborsa) - Il fondo di Private Capital Italian Fine Food, promosso da AVM SGR, Gestore EuVECA Società Benefit con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze regionali del food Made in Italy, ha finalizzato l'acquisizione del 100% di Revi Pharma, società italiana con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Vernate (MI), attiva nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici nei segmenti skincare e haircare.



L'operazione rappresenta un passo strategico nel percorso di sviluppo del fondo Italian Fine Food, che avvia così un nuovo polo dedicato alla nutraceutica e al benessere, un comparto ad alto potenziale di crescita e di crescente interesse a livello internazionale, di cui Revi Pharma sarà il punto di riferimento produttivo e tecnologico, diventando la piattaforma centrale per l'aggregazione di ulteriori realtà del settore, a partire da Heallo, società specializzata nella produzione di fibra "Arabinoxilano" nella quale il fondo ha investito nel luglio del 2024.



"Vogliamo portare il nostro modello di fare impresa dentro il mondo della nutraceutica - ha commentato Giovanna Dossena, Principal di AVM SGR - L'acquisizione di Revi Pharma rappresenta, in sinergia con le realtà già presenti nel fondo Italian Fine Food, l'avvio di un nuovo polo che integra competenze industriali d'eccellenza e pensiero innovativo, capace di favorire la sinergia tra capitale e ricerca scientifica".

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