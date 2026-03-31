Economia circolare, al via quarta edizione del premio CONAI-ENEA per tesi di laurea

Tre premi da 3mila euro e tre menzioni speciali da mille. Candidature aperte fino all'8 maggio

(Teleborsa) - Al via la quarta edizione del Premio CONAI rivolto a tesi di laurea sull'economia circolare, promosso da CONAI con il supporto tecnico-scientifico di ENEA e patrocinato dalla Piattaforma italiana per l'economia circolare (ICESP) e dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS). Il concorso è rivolto a laureati magistrali che abbiano saputo misurarsi con le grandi sfide della sostenibilità, dalla gestione efficiente delle risorse all'eco-innovazione, dal riciclo alla trasformazione dei modelli produttivi. Possono essere candidate tesi magistrali discusse tra il primo marzo 2025 e il 30 aprile 2026, che trattano di strategie industriali orientate alla circolarità; innovazione tecnologica nei processi di riciclo e recupero; percorsi di decarbonizzazione; nuove frontiere di ecodesign e packaging sostenibile. Si tratta di ambiti in cui ricerca accademica e applicazione concreta si incontrano sempre più spesso, generando competenze decisive per i cosiddetti green job.



Le candidature devono essere inviate entro l'8 maggio 2026 all'indirizzo greenjobs@conai.org. A valutare i lavori sarà una commissione di esperti nominata da CONAI ed ENEA.



In palio tre riconoscimenti da 3mila euro ciascuno, a cui si potranno affiancare fino a tre menzioni speciali da mille euro, per valorizzare i lavori più promettenti e capaci di incidere davvero nel dibattito e nelle pratiche dell'economia circolare.



Tra i premi, uno sarà dedicato a Valter Facciotto, direttore generale CONAI dal 2010 al 2024 scomparso di recente, per rendere omaggio a un impegno che ha contribuito a trasformare il settore con visione e continuità.



"L'economia circolare è uno dei motori più potenti di innovazione che abbiamo a disposizione – sottolinea Simona Fontana, direttrice generale CONAI –. Con questo premio – aggiunge – vogliamo offrire ai giovani laureati un'opportunità concreta per dare valore alle loro competenze nel campo del riciclo e della tutela del Pianeta, dando un contributo alla trasformazione sostenibile del nostro sistema produttivo".



"ENEA sostiene CONAI fin dalla prima edizione del premio per promuovere lo sviluppo di competenze nel campo della circolarità e della sostenibilità – dichiara Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento Sostenibilità di ENEA –. I premi, le menzioni speciali e la pubblicazione degli atti – aggiunge – sono tutte grandi opportunità per valorizzare le competenze dei giovani nell'ambito di tematiche che sempre più si confermano prioritarie e strategiche per la resilienza e la competitività dei sistemi produttivi".

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