A New York corre Hasbro
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per ilfabbricante di giocattoli statunitense, che tratta in rialzo del 9,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hasbro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hasbro rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Hasbro mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 95,83 USD con area di resistenza individuata a quota 100,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 92,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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