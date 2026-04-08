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A New York corre ASML Holding

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre ASML Holding
Ottima performance per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che scambia in rialzo dell'8,71%.
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