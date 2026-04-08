Milano 17:35
47.092 +3,70%
Nasdaq 19:16
24.943 +3,06%
Dow Jones 19:16
47.820 +2,65%
Londra 17:35
10.609 +2,51%
Francoforte 17:35
24.081 +5,06%

A New York corre Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Applied Materials
Grande giornata per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,68%.
Condividi
```