Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Il FTSE Mid Cap ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 58.055.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE Mid Cap. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 58.974. Primo supporto a 57.425. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 56.795.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)