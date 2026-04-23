Milano 22-apr
47.785 0,00%
Nasdaq 22-apr
26.937 +1,73%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 22-apr
10.476 0,00%
Francoforte 22-apr
24.195 0,00%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,06% alle 04:50

Il Nikkei 225 si muove a 58.952,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,06% alle 04:50
Tokyo, in perdita dell'1,06% alle 04:50, tratta in ribasso a 58.952,11 punti.
Condividi
```