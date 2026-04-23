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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,06% alle 04:50
Il Nikkei 225 si muove a 58.952,11 punti
In breve
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Finanza
23 aprile 2026 - 04.50
Tokyo, in perdita dell'1,06% alle 04:50, tratta in ribasso a 58.952,11 punti.
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