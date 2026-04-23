Milano 11:58
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Nasdaq 22-apr
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Dow Jones 22-apr
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Londra 11:58
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Francoforte 11:58
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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo perde lo 0,82%, continuando la seduta a 269,39 punti.
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