Milano 10:14
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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Media
Giornata negativa per l'indice del settore Media europeo, che continua la seduta a 267,38 punti, in calo dell'1,00%.
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