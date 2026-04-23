Milano 14:15
47.813 +0,06%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 14:15
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Francoforte 14:15
24.174 -0,09%

Francoforte: seduta difficile per United Internet

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta difficile per United Internet
Retrocede molto United Internet, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,85%.
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