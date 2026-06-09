Milano 17:10
50.715 +1,01%
Nasdaq 17:10
29.242 -0,59%
Dow Jones 17:10
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Londra 17:10
10.282 -0,88%
Francoforte 17:10
24.600 -0,07%

Francoforte: seduta molto difficile per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta molto difficile per K+S
Ribasso scomposto per Kali und Salz, che esibisce una perdita secca del 4,65% sui valori precedenti.
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