Francoforte: andamento sostenuto per United Internet

(Teleborsa) - Balza in avanti United Internet , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Internet rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, United Internet è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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