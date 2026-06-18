Francoforte: andamento negativo per United Internet

(Teleborsa) - Rosso per United Internet , che sta segnando un calo dell'1,95%.



Lo scenario su base settimanale di United Internet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di United Internet evidenzia un declino dei corsi verso area 23,96 Euro con prima area di resistenza vista a 24,48. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```