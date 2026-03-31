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Gas, indice IGI balza a 57,56 euro/Mwh

Economia, Energia
Gas, indice IGI balza a 57,56 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 31 marzo è pari a 57,56 €/MWh, in rialzo rispetto al 30 marzo attestatosi a 55,47 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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