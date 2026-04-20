Gas, indice IGI in rialzo a 40,69 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 20 aprile è pari a 40,69 €/MWh, in rialzo rispetto al 19 aprile attestatosi a 38,63 €/MWh.



L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

Condividi

```