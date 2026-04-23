New York: pioggia di acquisti su Union Pacific
(Teleborsa) - Brilla la compagnia ferroviaria statunitense, che passa di mano con un aumento del 6,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Union Pacific più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Union Pacific. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Union Pacific evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 272,1 USD. Primo supporto a 258,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 249,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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