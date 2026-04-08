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/ Piazza Affari: pioggia di acquisti su Unicredit
Piazza Affari: pioggia di acquisti su Unicredit
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 09.35
Brillante rialzo per l'
istituto di credito
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,01%.
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