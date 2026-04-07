Milano 12:36
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Dow Jones 6-apr
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Londra 12:36
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Francoforte 12:36
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Piazza Affari: pioggia di acquisti su MFE A

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: pioggia di acquisti su MFE A
Ottima performance per la società media e di comunicazione italiana, che scambia in rialzo del 5,44%.
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