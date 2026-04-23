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New York: preme sull'acceleratore NXP Semiconductors

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore NXP Semiconductors
Grande giornata per la società che produce semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,87%.
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