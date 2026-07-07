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New York: scambi in forte rialzo per Thomson Reuters

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Thomson Reuters
Brilla Thomson Reuters, che passa di mano con un aumento del 5,21%.
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