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New York: scambi in forte rialzo per Intuitive Surgical

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Intuitive Surgical
Seduta decisamente positiva per il produttore di attrezzature sanitarie, che tratta in rialzo del 4,30%.
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