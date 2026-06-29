Comcast separerà le attività media e tecnologiche in due società quotate

(Teleborsa) - Comcast Corporation ha annunciato lunedì l'intenzione di separarsi in due società quotate indipendenti attraverso uno spin-off di NBCUniversal e Sky. Al termine dell'operazione, gli azionisti di Comcast deterranno azioni sia di Comcast che di NBCUniversal.



"Poiché l'innovazione tecnologica, il comportamento dei consumatori e le dinamiche competitive continuano a rimodellare sia il settore dei media che quello delle comunicazioni, il Consiglio di amministrazione e il team dirigenziale di Comcast ritengono che ciascuna società sarà in una posizione migliore per perseguire le proprie priorità strategiche, investire per la crescita e creare valore a lungo termine per gli azionisti come entità indipendenti", ha spiegato la società in una nota.



Brian L. Roberts, Presidente e Co-Amministratore Delegato di Comcast Corporation, continuerà a essere attivamente coinvolto nella leadership di Comcast e NBCUniversal, lavorando in collaborazione con gli amministratori delegati di entrambe le società. Mike Cavanagh sarà l'Amministratore Delegato di NBCUniversal e Michael Angelakis, ex Direttore Finanziario di Comcast, diventerà l'Amministratore Delegato di Comcast, una volta completata la separazione, e nel frattempo ricoprirà il ruolo di Consulente Strategico.



La società prevede che la separazione si concluderà tramite uno spin-off esentasse a favore degli azionisti di Comcast entro circa un anno, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni usuali, tra cui l'approvazione finale del Cda di Comcast, il ricevimento di pareri fiscali, le approvazioni normative e il completamento degli accordi di finanziamento. NBCUniversal avrà la stessa struttura azionaria a doppia classe di Comcast. Comcast prevede di mantenere una partecipazione fino al 19,9% in NBCUniversal per un periodo massimo di un anno dopo il completamento dello scorporo, che intende monetizzare nel tempo in modo fiscalmente efficiente.



Comcast ha precisato che "non vi è alcuna garanzia che la transazione proposta venga completata o, qualora venisse completata, in merito ai suoi termini o alle sue tempistiche".

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