New York: vendite diffuse su IBM

(Teleborsa) - Ribasso per la "Big Blue" , che tratta in perdita del 10,84% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di IBM rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' azienda di Armonk . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 231,1 USD. Primo supporto visto a 219,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 215,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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