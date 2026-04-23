New York: vendite diffuse su IBM
(Teleborsa) - Ribasso per la "Big Blue", che tratta in perdita del 10,84% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di IBM rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda di Armonk. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 231,1 USD. Primo supporto visto a 219,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 215,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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