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New York: peggiora IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora IBM
Scende sul mercato la "Big Blue", che soffre con un calo del 10,84%.
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