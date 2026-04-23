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New York: peggiora IBM
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In breve
23 aprile 2026 - 16.10
Scende sul mercato la
"Big Blue"
, che soffre con un calo del 10,84%.
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