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New York: positiva la giornata per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per IBM
Apprezzabile rialzo per la "Big Blue", in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti.
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