Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Sostanziale invarianza per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un -0,19%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.003. Primo supporto visto a 5.840. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5.786.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)