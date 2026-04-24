Milano 9:35
47.560 -0,72%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:35
10.413 -0,42%
24.162 +0,03%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Sostanziale invarianza per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un -0,19%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.003. Primo supporto visto a 5.840. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5.786.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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