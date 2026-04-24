Milano 9:36
47.547 -0,75%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
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Londra 9:36
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24.155 0,00%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,04% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 59.753,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,04% alle 08:20
Risultato positivo dell'1,04% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 59.753,81 punti.
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