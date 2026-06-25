Francoforte: in calo Hensoldt
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Hensoldt, con una flessione del 3,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hensoldt, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 65,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 68,55. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 63,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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