Francoforte: giornata depressa per Aroundtown
(Teleborsa) - Retrocede Aroundtown, con un ribasso dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aroundtown, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Aroundtown. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,479 Euro. Primo supporto visto a 2,429. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2,413.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```