Francoforte: positiva la giornata per Aroundtown

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Aroundtown , in guadagno del 3,00% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aroundtown rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Aroundtown sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,699 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,631. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,767.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```