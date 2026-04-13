Francoforte: calo per Aroundtown
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aroundtown, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aroundtown, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Aroundtown ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,517 Euro. Supporto a 2,431. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,603.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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