Francoforte: calo per Aroundtown

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aroundtown , che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aroundtown , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Aroundtown ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,517 Euro. Supporto a 2,431. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,603.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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