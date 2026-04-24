New York: andamento negativo per IBM
(Teleborsa) - Ribasso per la "Big Blue", che presenta una flessione del 2,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario dell'azienda di Armonk si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 223,3 USD. Prima resistenza a 231,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 220,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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