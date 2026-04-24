New York: scambi in forte rialzo per Nvidia

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il chipmaker , che tratta in rialzo del 4,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 213 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 202,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 196,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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