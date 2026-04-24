New York: scambi in forte rialzo per Nvidia
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il chipmaker, che tratta in rialzo del 4,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 213 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 202,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 196,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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