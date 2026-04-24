New York: senza freni KLA-Tencor

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tecnologica americana , che tratta in rialzo del 6,37%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di KLA-Tencor più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di KLA-Tencor mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.963,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.871,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2.055,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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