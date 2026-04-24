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Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
24 aprile 2026 - 15.00
Giornata negativa per il
comparto bancario a Piazza Affari
, che continua la seduta a 32.206,25 punti, in calo dell'1,48%.
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