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Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata negativa per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 32.206,25 punti, in calo dell'1,48%.
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