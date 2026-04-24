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Piazza Affari: prevalgono le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano
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24 aprile 2026 - 10.00
Giornata da dimenticare per il
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che retrocede a 24.329,41 punti, ritracciando dell'1,78%.
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