Milano 12:42
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Piazza Affari: prevalgono le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: prevalgono le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano
Giornata da dimenticare per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 24.329,41 punti, ritracciando dell'1,78%.
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