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Piazza Affari: risultato positivo per Saipem
Migliori e peggiori
,
In breve
24 aprile 2026 - 12.30
Bene la
società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, con un rialzo dell'1,87%.
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