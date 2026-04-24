Milano 12:43
47.481 -0,89%
Nasdaq 23-apr
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Dow Jones 23-apr
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Londra 12:43
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Francoforte 12:43
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Piazza Affari: risultato positivo per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Saipem
Bene la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con un rialzo dell'1,87%.
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