Milano 12:10
47.771 +0,24%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:10
10.392 +0,13%
Francoforte 12:10
24.274 +0,60%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5.950. Primo supporto visto a 5.850. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5.817.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```