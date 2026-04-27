Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile
Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5.950. Primo supporto visto a 5.850. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5.817.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)