Milano 12:10
47.771 +0,24%
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Londra 12:10
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Discesa moderata per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 24 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 58.237. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 57.429. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 57.159, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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