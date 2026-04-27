Milano 12:11
47.777 +0,25%
Nasdaq 24-apr
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Dow Jones 24-apr
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Londra 12:11
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Francoforte 12:11
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Seduta vivace per il maggiore indice americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,80%.

L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.198,8 e primo supporto individuato a 7.097,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.299,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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