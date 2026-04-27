Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile
Seduta vivace per il maggiore indice americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,80%.
L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.198,8 e primo supporto individuato a 7.097,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.299,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)